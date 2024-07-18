У зв'язку з тривалими перебоями в електропостачанні почалися перебої та проблеми з подачею води.

Через перебої з електропостачанням воду в одній з областей України подаватимуть тільки з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00. Це рішення прийнято для наповнення резервуарів та очищення води, що ускладнюється через високе споживання палива генераторами.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін у ранковому відеозверненні.

Так, у зв'язку з тривалими перебоями в електропостачанні в місті Конотоп Сумської області, жителі двох мікрорайонів та села Підлипне зіштовхнулися з серйозними проблемами водопостачання.

Міська влада змушена була ввести обмежений графік подачі води для забезпечення мінімальних потреб мешканців. Через майже повну відсутність електропостачання системи водопостачання не можуть функціонувати на повну потужність, що призвело до необхідності використання генераторів. Однак через високі витрати пального на їх роботу було вирішено обмежити час подачі води.

З 18 липня на постійній основі, вода подаватиметься з 6:00 до 10:00 ранку та з 16:00 до 22:00 вечора. Це рішення стосується двох мікрорайонів і села Підлипне, де ситуація з водопостачанням є найбільш критичною.

Відеозвернення представника міської влади Конотопа підтверджує, що проблеми з електропостачанням не входять до компетенції міської влади, але водопостачання є їхньою безпосередньою відповідальністю. Влада робить все можливе, щоб забезпечити жителів водою, навіть у складних умовах.

Міська влада сподівається, що з часом ситуація з електропостачанням покращиться, що дозволить повернутися до звичного режиму водопостачання. Тим часом мешканців інших районів Конотопа просять не хвилюватися, адже їхнє водопостачання залишається стабільним, і резервні генератори поки що не використовуються.

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