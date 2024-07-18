Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії у пенсіонерів та кількість пенсіонерів в Україні.

Українські пенсіонери продовжують отримувати пенсії на заслуженому відпочинку. Більшості не вистачає пенсії, тому вони продовжують працювати навіть після виходу на пенсію. В ПФУ розповіли, скільки українців одержують пенсії понад 10 тисяч гривень.

Станом на 1 липня 2024 року понад 1 мільйон українців (1 281 468 осіб) отримували пенсії, що перевищують 10 тисяч гривень, що становить 12,5% від загальної кількості пенсіонерів (10 263 722 особи). Тобто таких щасливчиків серед пенсіонерів небагато.

Згідно з даними Пенсійного фонду України, більше половини пенсіонерів отримують пенсії до 5 тисяч гривень.

Розподіл пенсій виглядає наступним чином:

до 3000 гривень – 26,1% (2 682 526 осіб), середня пенсія – 2 762,99 гривень;

від 3001 до 4000 гривень – 17,3% (1 777 635 осіб), середня пенсія – 3 546,82 гривень;

від 4001 до 5000 гривень – 18,6% (1 907 551 особа), середня пенсія – 4 415,16 гривень;

від 5001 до 10000 гривень – 25,5% (2 614 542 особи), середня пенсія – 6 854,13 гривень;

понад 10 000 гривень – 12,5% (1 281 468 осіб), середня пенсія – 15 326,88 гривень.

На 1 липня 2024 року середній розмір пенсії складав 5 743,27 гривень. За квартал він зріс на 505,02 гривень, або на 9,6%. Протягом півроку кількість пенсіонерів зменшилася на 252 815 осіб, досягнувши 10 263 722.

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