В Києві чоловік, якого офіційно вважали померлим, прийшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб оновити свої дані. Про це повідомляє телеканал "Київ".

Через зміни в мобілізаційних заходах в Україні, біля ТЦК утворилася черга з чоловіків, які намагалися оновити свої військово-облікові дані. Один з них розповів журналістам, що йому довелося доводити свою життєздатність. Чоловік успішно оновив свої дані 2 липня через додаток "Резерв+", але в документі зазначалося, що він не підлягає військовій повинності через помилку, яка вказувала на статус "померлий".

Він звернувся до Центральної виборчої комісії (ЦВК), яка веде Державний реєстр виборців, але там не змогли допомогти і порадили йти безпосередньо в ТЦК. У результаті чоловіку довелося доводити, що він живий.

"Тут виправили помилку, оновили реєстр, і зараз все в порядку. Мені видали новий військово-обліковий документ з QR-кодом і спеціальністю," – поділився він.

Раніше Politeka також писала про те, що в Одесі судитимуть начальника цеху оборонно-промислового підприємства за службову недбалість. Як повідомляють правоохоронці, він допустив розтрату майже 190 тисяч гривень, виплативши зарплату працівникам, які не виходили на роботу.

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