У четвер, 18 липня, у деяких областях України очікується послаблення спеки. При цьому можливі дощі з грозами.

Про це повідомляє допис синоптика Наталки Діденко в Facebook.

Завтра температура знизиться в Житомирській, Київській та Чернігівській областях, частково — у Вінницькій та Черкаській. Денна температура в цих регіонах становитиме +29 +32 градуси.

У західних областях у четвер очікується +26 +30 градусів. Південні, східні та більшість центральних областей ще затримаються під впливом спеки, але з 19 по 21 липня температура там також почне знижуватись до +30 +34 градусів.

Завтра в західних регіонах, місцями на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях ймовірні короткочасні дощі з грозами. На решті території країни переважатиме суха погода.

Погода у Києві

У Києві завтра очікується послаблення спеки до +29 +30 градусів, а в п'ятницю температура знизиться до +28 градусів. Завтра можливий дощ із грозою, але він буде місцевим і різної інтенсивності.

Раніше Politeka також писала про те, що частина українців може залишитися без води. За інформацією комунальних підприємств, продовжуються заходи щодо обмеження послуг з водопостачання та водовідведення для певних споживачів. Ці заходи діють у всіх населених пунктах України, охоплюючи як приватний сектор, так і багатоквартирні будинки.