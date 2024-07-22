У Миколаєві чоловік відмовився мобілізуватися, пояснюючи це тим, що він єдиний син у родині і боїться загинути.

У Миколаєві чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за те, що після отримання повістки він написав заяву про відмову від мобілізації.

Про це повідомляється у вироку Ленінського районного суду міста Миколаєва, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. За даними суду, у червні 2023 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до мобілізації. Пізніше йому вручили повістку про відправлення на військову службу.

Проте чоловік написав заяву про відмову від мобілізації та не з'явився до ТЦК у зазначений час.

На суді він пояснив, що є єдиним сином у родині та боїться загинути. Він також додав, що під час російського наступу на Миколаїв у 2022 році отримав поранення.

Суд, проаналізувавши матеріали справи, визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України і засудив його до трьох років позбавлення волі.

Раніше Politeka також писала про те, що у Волинській області засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді виявилось, що чоловік хворіє на туберкульоз, при цьому ВЛК визнало його придатним до служби. Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив чоловіка до 1 року обмеження волі.