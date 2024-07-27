Учасники військових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих військовослужбовців можуть скористатись різними пільгами на комунальні послуги. Особливо це стосується зниження вартості комунальних платежів, інформують у ПФУ.

Знижка на комунальні послуги залежить від статусу особи. Учасники бойових дій можуть отримати знижку в 75%. Люди з інвалідністю, отриманою внаслідок участі у військових діях, мають право на повну знижку в розмірі 100%. Члени сімей загиблих військовослужбовців можуть скористатись знижкою в 50%.

Для отримання таких пільг потрібно надати відповідні документи, що підтверджують статус особи, відповідним органам.

Щоб отримати пільгу, особа повинна звернутись до Пенсійного фонду України з заявою про внесення відомостей до реєстру осіб, які мають право на пільги, та про надання пільг на оплату комунальних послуг, включаючи придбання твердого палива або скрапленого газу. При поданні заяви необхідно мати при собі паспорт та документи, що підтверджують статус, а також ідентифікаційний код.

Зверніть увагу, що заяву можна подати як особисто до Пенсійного фонду, так і через електронний портал установи.

Раніше Politeka також писала про те, що пенсіонери від 65 років мають право на доплату: розмір визначається на основі прожиткового мінімуму.

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