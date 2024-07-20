Українцям розповіли, що буде з тими, хто при оновленні даних вказав неправильну інформацію.

Військовозобов'язані мали два місяці на оновлення своїх даних, термін для чого закінчився 16 липня. Деякі чоловіки спробували обійти систему, надавши неправильні адреси або номери телефонів.

Юристка Надія Шуляк пояснила чим може загрожувати надання неправдивої інформації. За її словами, дані будуть перевірятися, і якщо в системі "Резерв +" виявляться неточності або невідповідності з обліковими справами офіцерів чи рядових, ТЦК викликатиме таких осіб для уточнення інформації.

Шуляк зазначає, що деякі чоловіки свідомо вказували неправильні дані, що вона розцінює як прояв дитячої самовпевненості або фантазування. Такі дії є прямим порушенням закону і можуть призвести до штрафу.

Раніше Politeka також писала про те, що пенсіонери від 65 років мають право на доплату: розмір визначається на основі прожиткового мінімуму.

Жінки зі стажем 30 років і чоловіки зі стажем 35 років, які досягли 65 років, мають право на мінімальну пенсію в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. На сьогоднішні, при мінімальній зарплаті в 8 000 гривень, мінімальна пенсія повинна становити 3 200 гривень, але фактично вона дорівнює 3 370 гривень. Отже, якщо пенсія 65-річної особи є меншою за 40% від мінімальної зарплати, їй автоматично нараховується доплата.

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