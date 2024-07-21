Побутові споживачі газу масово повідомляють про дивні цифри, які з’явилися у нових рахунках від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України».

Українці скаржаться на адресу «Нафтогаз», що цифри у їхніх рахунках не відповідають дійсності, пише Politeka.net.

Хтось розповідає, що спожито 16 кубів, однак виставлено 0, хтось побачив 1 куб замість спожитих 15-ти.

«Чому виставлено 0 куб, спожито 16 кубів»,

«Спожито 15куб.м, рахунок виставлено за 1куб, Запоріжжя.

Батькам, які живуть в Дніпропетровській області, замість 7куб.м виставлено теж 1куб.м. Облгази різні, а проблеми ті ж самі. Показники лічильника за червень передані вчасно, в кабінеті зафіксовано…»,

«Щось не те з рахунками. Спожито 15 куб., а рахунок виставлений на 4»,

«Щось мені намутили, я подала 40,а мені написали, 4,я заплачу більше, бачу машина не тільки мені намутила…»,

«Спожито 28куб.м,рахунок виставлено 1куб, Хмельницький»,

«Чому покази за червень,не прийнято? Оператор гнс, свої виставили,які? До сплати 0. Як так?» - повідомляють про свої проблеми українці на сторінці «Нафтогаз» у Facebook.

В «Нафтогаз», реагуючи на скарги, просять споживачів надати номер свого особистого рахунку в особисті повідомлення компанії, щоб можна було все з’ясувати.

Нагадаємо, що люди, які використовують газ для приготування їжі, підігріву води та індивідуального опалення, мають передавати у газові компанії показники лічильників з 2 по 5 число кожного місяця. Після 5 числа всі дані про спожитий газ акумулюються у регіонального оператора ГРМ (облгазу).

Як попереджали в «Нафтогаз», якщо людина не передала показники лічильника вчасно, то облгаз нараховує їй споживання по нормам. Далі підтверджені дані про обсяги спожитого газу кожного абонента облгаз передає в газопостачальну компанію.

Постачальники формують платіжки на основі даних про спожитий газ.

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