Національний банк України ухвалив рішення про виведення з обігу частини гривневих банкнот. Щоб уникнути втрати коштів, громадянам слід обмінювати ці паперові гроші на нові зразки.

Які банкноти будуть вилучені

НБУ планує вилучити купюри, випущені до 2003 року. Виведення цих грошей відбувається пізніше.

Монети дрібних номіналів та старі банкноти гривні можна буде обмінювати до кінця воєнного стану в Україні та ще протягом трьох місяців (90 днів) після його завершення або скасування.

Список банкнот, що виводяться з обігу:

Монети: 1, 2, 5, 25 копійок

Купюри: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень

Процедуру обміну Обмін старих грошей можна здійснити самостійно у відділеннях НБУ або в одних із довірених банків, таких як Ощадбанк і Приватбанк.

Це частина комплексної програми оптимізації номінального ряду банкнот і монет гривні, що має на меті підвищення захисту та якості грошей, а також спрощення готівкових розрахунків.

Зверніть увагу! Щоб пришвидшити процес вилучення цих купюр, уже дозволено не використовувати їх як засіб розрахунку.

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