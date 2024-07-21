Пошкодження трансформаторів та проводів від війни призвели до менш надійних мереж, але ремонти та покращення очікуються.

З початку широкомасштабної агресії Україна втратила 70% своєї енергетичної потужності через масовані ракетні та дронові напади, запроваджені росією. Найбільш руйнівними стали атаки, що тривали з березня по червень 2024 року, що призвело до зменшення генераційних потужностей на 9 ГВт.

Про це розповів аналітик енергетичного сектору Володимир Омельченко. Він також додав, що буде з енергетикою.

Українська енергетична система значною мірою залежить від НАЕК "Енергоатом", яка забезпечує близько 50% виробленої електроенергії. Влітку проводяться ремонтні роботи на атомних електростанціях для підготовки до зимових навантажень з метою запобігання аваріям.

Володимир Омельченко повідомив, що наразі приблизно половина потужностей компанії перебуває на ремонті. Цей факт, разом із надзвичайною спекою, яка триває в Україні у липні, призводить до значного дефіциту електроенергії. Крім того, через високі температури за останні дні сталися кілька аварій на вихідних трансформаторах атомних електростанцій, що ускладнило ситуацію з електропостачанням, навіть попри зниження температури та достроковий вихід із ремонту одного з блоків АЕС.

Російські удари призвели до пошкодження трансформаторів та проводів, що змусило перебудувати схеми електромереж на менш надійні. Очікується, що з середини серпня ситуація покращиться завдяки завершенню ремонтних робіт на енергоблоках та зниженню температури повітря, але про життя без відключень можна забути.

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