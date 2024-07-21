56 народних депутатів звернулися до Конституційного суду України з проханням перевірити конституційність рішення про скасування індексації пенсій залежно від зарплати для тих парламентарів, які отримували виплати до 2017 року. Це може призвести до значного зростання розміру пенсій народних депутатів з середніх 17,8 тис. до майже 29 тис. гривень.

Раніше, після досягнення 62 років, народні депутати мали право отримувати 60% від зарплати активного нардепа. Кожнорічне зростання зарплати нардепів також призводило до збільшення пенсій тих депутатів, які перебували на заслуженому відпочинку.

З початку 2015 року "особливі" пенсійні права для народних депутатів були скасовані. Тепер замість того, щоб пенсії підвищувалися залежно від зарплати діючого нардепа, проводиться індексація. Незважаючи на це, за даними Пенсійного фонду України, середня пенсія народного депутата складає 17,9 тис. гривень, в той час як середня пенсія звичайного українця становить 5,7 тис. гривень.

Наразі 56 чинних народних депутатів погодилися захищати свої пенсійні права і звернулись до Конституційного суду України. Вони вимагають відновити норму закону, за якою пенсії парламентарів повинні підвищуватись до 60% від зарплати активного нардепа.

Якщо Конституційний суд підтримає вимоги народних депутатів, їхні пенсії можуть зрости у середньому до близько 29 тис. гривень, що становитиме понад 10 тис. гривень більше в порівнянні з поточним рівнем. Крім того, депутати можуть через суд вимагати від Пенсійного фонду компенсації невиплачених сум за минулі роки. Тобто йдеться про сотні тисяч гривень, які можуть через суди отримати парламенті.

Джерело: OBOZ.UA.

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