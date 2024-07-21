Поточний тариф, що діє з 1 червня, включає в себе лише собівартість виробництва електроенергії державними енергокомпаніями.

Міністерство енергетики України не має наміру збільшувати тариф на електроенергію. Поточна вартість електроенергії складає 4,32 грн за кіловат-годину і залишається незмінною до 30 квітня 2025 року. Про це розповіла заступник міністра енергетики Світлана Грінчук.

Відповідно до слів заступниці міністра енергетики Світлани Грінчук, у Міненерго немає планів на перегляд цін на електроенергію. Уряд 31 травня ухвалив рішення про продовження дії положення щодо покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії, що передбачає встановлення єдиної фіксованої ціни на рівні 4,32 грн за кіловат-годину для індивідуальних та колективних побутових споживачів до 30 квітня 2025 року. Ось після цієї дати тариф можуть переглянути.

Гринчук також зазначила, що поточний тариф, що діє з 1 червня, включає в себе лише собівартість виробництва електроенергії державними енергокомпаніями, такими як Енергоатом і Укргідроенерго, а також витрати на передачу, розподіл та постачання електроенергії споживачам в різних регіонах.

У той же час ринкова вартість електроенергії становить приблизно 7,5 грн за кіловат-годину. Таким чином, тариф на електроенергію для населення в Україні є субсидованим державою. Раніше цей тариф складав 2,64 грн за кіловат-годину, і держава також субсидувала всіх споживачів, оскільки ця ціна не відображала значної частки реальної вартості електроенергії.

Джерело: OBOZ.UA

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