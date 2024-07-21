Якщо військовозобов'язаний не оновив свої дані та ігнорує повістки, може бути встановлений штраф, але що чекає на тих, хто оновив дані, але на ВЛК не прийшов.

Згідно з оновленим законом про мобілізацію, який став чинним з 18 травня, відбувається зміна в практиці видачі повісток на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка тепер не відбувається автоматично. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Оновлення обліково-військових даних не означає автоматично необхідність проходити ВЛК. Для проходження ВЛК громадянам будуть надсилатися окремі повістки",– зазначила підполковник юстиції Ірина Гарбуз, представник Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Відповідно до інформації з Генштабу, після 16 липня, коли завершився встановлений законом строк для оновлення військово-облікових даних, громадяни можуть отримати повістки для проходження військово-лікарської комісії. Ці повістки можуть бути надіслані Укрпоштою на адреси, які були вказані під час оновлення військово-облікових даних.

Нагадаємо, що якщо військовозобов’язаний не оновив свої дані та ігнорує повістки, (ТЦК) та (СП) можуть застосовувати штрафи, а потім скеровувати протокол до суду. Поліція має за завдання встановити місцеперебування порушника та може оголосити його у розшук.

У випадку повторної відмови з’являтися на ТЦК, якщо сума штрафу перевищує 160 тисяч гривень, майно військовозобов’язаного можуть арештувати. Важливо підкреслити, що ця норма поширюється і на тих, хто перебуває за кордоном і не оновив свої дані.

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