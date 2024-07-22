«Нова пошта» влипла у скандал из посилками, які або зникли десь по дорозі, або виявилися «переполовиненими».
«Зіткнулась з неприємною ситуацією, що Нова пошта десь недовезла мені одну посилку з китаю. В цих посилках мало бути 4 одиниці товару. Все комплектуючі для фпв, документи були надані брокеру і розмитнені», - розповіла одна з клієнток «Нової пошти» на сторінці компанії у Facebook.
За словами жінки, обидві посилки були пронумеровані під одним внутрішнім трек номером. Однк до неї дійшла лише одна посилка.
«Де ділась ця aenm0021433787?», - запитала клієнтка «Нової пошти».
В «Новій пошті» пообіцяли вирішити це питання і все з’ясувати.
Ще одна клієнтка «Нової пошти» стверджує,що з посилки зник товар:
«Як прокоментуєте те, що НП краде! товар з посилки? Отримали посилку, яка була «переполовинена». Звернення написала ! Це вже стає нормою, для працівників НП».
В «Новій пошті» відреагували на скаргу, звернувшись до клієнти із додатковими питаннями і пообіцявши розібратися із ситуацією.
Крім того, ще один скандал виник через доставку з AliExpress.
«Шахрайство Нової пошти під час безкоштовної доставки з AliExpress. Моє відправлення, яке мало приїхати у Білу Церкву (Київська область) опинилося у селі Барвінкове (Харківської області) і тепер з мене вимагають 70 гривень за, буцімто, перенаправлення», - розповіла ще одна клієнтка про свою проблему.
В «Новій пошті» на скаргу відреагували, повідомивші жінці, що послугу "Переадресування" замовлено за рахунок компанії, тож прийде нова накладна. Крім того, в «НП» вирішили зробити подарунок незадоволеній клієнтці:
«Щоб загладити неприємність, ми хочемо запропонувати вам подарунок. Уточніть, будь ласка, чи можемо ми його відправити за даними отримувача…».
Нагадаємо, що днями у системі обслуговування клієнтів групи компаній "Нова пошта" стався технічний збій.
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