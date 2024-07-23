У липні українські споживачі платитимуть за газ за тарифами, що діяли, як і за тарифами за світло.

В Україні тариф на електроенергію було збільшено з червня. Тепер українці повинні платити 4,32 гривні за кожний 1 кВт*год. Стало відомо, яким буде тариф на електроенергію в серпні. Українцям озвучили вартість 1 кВт*год.

Про це йдеться у відповіді міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка.

Так, в Україні до 1 травня 2025 року не буде змінено тариф на електроенергію. Згідно з документом, в серпні і в осінньо-зимовий період 2024/2025 років побутові споживачі будуть платити 4,32 грн за кожен кіловат-годину.

Ця ціна закріплена відповідною постановою уряду, згідно з Постановою №632, і діє до 30 квітня 2025 року, що означає, що перегляд тарифу на електроенергію для побутових споживачів не планується до завершення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років.

У липні українські споживачі будуть платити за газ за тарифами, які діяли раніше. Наприклад, клієнти "Нафтогазу" сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу, а споживачі YASNO – 8,46 грн за кожен кубометр.

Вартість кубометра природного газу в Україні залежно від постачальника коливається від 7,7 до 9,99 грн. Наприклад:

"ЕРУ Людям" встановив тариф 7,7 грн за кубометр;

"Енерджі трейд груп" пропонує 7,799 грн за кубометр;

"ГК Нафтогаз України" тарифує 7,96 грн за кубометр;

"Тернопільоблгаз збут" і "Прикарпат енерго трейд" встановили однаковий тариф у 7,96 грн за кубометр кожен;

"Полтавагаз збут" і "Галнафтогаз Окко контракт" обидва пропонують 7,99 грн за кубометр;

"Львівенергозбут" встановив тариф 8,2 грн за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) та "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) встановили однаковий тариф у 8,46 грн за кубометр кожен;

"Асканія енерджі" тарифує 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" пропонує найвищий тариф 9,99 грн за кубометр.

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