У Пенсійному фонді України розповіли, як українці можуть отримати субсидію на дрова.

Окрім житлової субсидії, українці можуть отримати допомогу на купівлю твердого та рідкого палива для печей, інформують у Пенсійному фонді України.

Це доступно для громадян, чиє житло не підключене до систем теплопостачання і не використовує газове чи електричне індивідуальне опалення. У Пенсійному фонді пояснюють, що на відміну від житлової субсидії, ця допомога виплачується раз на рік. Процедура подачі документів аналогічна: звернення до Пенсійного фонду особисто, через ЦНАП, виконавчий орган місцевої ради або онлайн через портал ПФУ, додаток фонду чи портал "Дія".

Вимоги для отримувачів субсидії залишаються такими ж: відсутність значних статків, нових автомобілів тощо. Проте субсидія на скраплений газ, тверде та рідке пічне паливо розраховується на основі доходів за попередній календарний рік. Може знадобитися додатковий документ – довідка про використання пічного опалення. Подати документи на цей вид субсидії можна протягом опалювального сезону, який триває з 1 жовтня до 30 квітня.

Раніше Politeka також писала про те, що українцям посеред літа прийшли платіжки за прибирання снігу. Мешканцям Івано-Франківська КП “Комфортний дім” нарахувало 3,19 гривні за збирання снігу за червень. Заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак пояснив, чому так сталося.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія