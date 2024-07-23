З початку серпня 2024 року Національний банк України спільно з банками буде поетапно вилучати 500 гривень.

З початку серпня 2024 року Національний банк почне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень старого зразка, які були випущені у період з 2003 по 2007 роки. Це рішення спрямоване на поступову заміну цих банкнот на грошові знаки сучасного покоління, зокрема випущених у 2014 році та згодом.

Про це повідомляють на сайті Національного банку України.

В Національному банку підкреслили, що банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати

Основною метою такого рішення, пояснили в інституції, є підвищення якості готівки в обігу, з урахуванням ступеня зношення банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. В Нацбанку також повідомили, що ці банкноти перебувають у обігу майже 18 років, зокрема понад вісім останніх років, паралельно з банкнотами сучасного покоління.

"Поступова заміна банкнот старого зразка підвищить захист і якість грошей в обігу та зробить розрахунки комфортнішими для громадян", – вважають в НБУ.

З початку серпня 2024 року Національний банк України спільно з банками буде поетапно вилучати з готівкового обігу банкноти старого зразка номіналом 500 гривень. Це означає, що:

Банки України не будуть видавати такі банкноти через каси в рамках будь-яких готівкових операцій.

Національний банк припинить підтримку цих банкнот через каси банків.

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