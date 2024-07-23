Фахівці повідомили, якою буде магнітна буря у вівторок 23 липня і чи може вона негативно вплинути на самопочуття.

Магнітні бурі мають вплива на організм людини, особливо метеозалежних, дітей та людей стршого віку.

Зокрема, під час магнітних бур деякі люди можуть відчувати біль в серці, м’язах і суглобах, головні болі, сильну мігрень, слабкість, перепади настрою. Насамперед магнітні бурі впливають на стан нервової системи, зумовлюючи посилення емоційних реакцій.

Крім того, магнітні бурі можуть бути фактором, який провокує загострення тих хвороб, що вже існують у людей. Так, ті, хто мають захворювання опорно-рухового апарату, як то артрози, артрити, ураження хребта, скаржаться на ниючий, розпираючий біль напередодні магнітних бур або зі зміною атмосферного тиску.

Магнітна буря 23 липня.

Однак жодна магнітна буря не є причиною будь-якої хвороби. Під час магнітних бур людям радять вести спокійний спосіб життя, намагатись не перебувати довго на сонці, не стресувати.

Тим, хто має проблеми зі здоров’ям необхідно дотримуватись режиму і дієти. Наприклад, людям, які страждають на захворювання шлунково-кишечного тракту не слід порушувати рекомендації лікарів, споживання солі зменщити ло мінімуму, а також обмежими вживання жирної, смаженої, гострої їжі.

Замість кави віддати перевагу воді або трав’яному чаю.

Експерти вже попередили, якою буде магнітна буря у вівторок, 23 липня. Як відомо, вимірюють геомагнітну активність за шкалою від 0 до 9.

І, як передбачають фахівці, 23 липня сонячна активність буде на рівні К-індексу 2. Тобто, зеленого рівня.

Отже ніякої серйозної загрози самопочуттю такий рівень магнітної бурі не несе.

Магнітна буря 23 липня.

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