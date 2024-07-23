Навантаження на енергетичну систему влітку, коли на вулиці тепло та світловий день триває довше, менше порівняно із зимовим періодом, коли холодно та темно.

Наступна зима обіцяє бути важкою, і відключення електропостачання можуть тривати ще довше. Фахівці попереджають, що може здійснитись один з найгірших сценаріїв вже наступної зими.

Стало відомо, чому липень в енергетиці називають лише "репетицією важкої зими", і які ще проблеми очікують на українців у морозну пору.

Проте, навантаження на енергетичну систему влітку, коли на вулиці тепло і світловий день триває довше, є меншим у порівнянні з зимовим періодом, коли холодно і темно. За словами керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького, якщо у нас вже є дефіцит енергії навіть зараз, то очевидно, що зима може призвести до ще більших проблем.

До війни середнє споживання впродовж року становило близько 15 ГВт, а минулої зими на піку попиту – близько 18 ГВт. Тому розрив між тим, що може виробляти система, і попитом буде ще більшим.

Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що руйнування в енергетиці настільки серйозні, що українцям доведеться змиритися з періодичними відключеннями світла ще протягом не однієї зими. Проте, коли мова йде про наступну зиму, тривалість відключень буде залежати від багатьох чинників, зокрема від того, які удари завдасть росія українській енергетиці і наскільки успішно вдасться захистити залишені невраженими об'єкти.

Якщо росія продовжить атакувати українську енергетику, то за найгіршим сценарієм наступної зими українці можуть стикатися з відключенням електрики та опалення до 20 годин на добу, заявили у компанії ДТЕК. Багато залежатиме від температурних умов: якщо середня температура складатиме +10 градусів Цельсія, це буде вважатися прийнятним.

Проте при -15 градусах Цельсія ситуація значно ускладниться, оскільки споживання електрики для опалення значно зростатиме. Якщо виробництво електроенергії та можливості імпорту залишаться на нинішньому рівні, то дефіцит може сягнути понад 35%. Це означає, що у разі врахування потреб критичної інфраструктури, українці можуть періодично залишатися без електрики до 6-7 годин.

На відміну від попередніх періодів дефіциту електрики, заговорили також і про системи опалення та водопостачання із водовідведенням. Найбільше це турбує владу великих міст, яка намагається забезпечити додатковим резервним живленням саме ці об’єкти.

Джерело: ТСН.

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