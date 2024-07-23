Мешканця Хмельниччини засудили на три роки тюрми за відмову від служби в армії з релігійних причин.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області виніс вирок місцевому жителю Андрію Т., який відмовився виконувати військову службу через свої релігійні переконання. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років ув’язнення.

Як зазначено у вироку, оприлюдненому у судовому реєстрі у липні 2024 року, Андрій Т. отримав повістку для проходження військової служби у жовтні 2023 року. Однак він не з’явився до ТЦК та СП у призначений день, що призвело до порушення кримінальної справи за ухилення від мобілізації.

Під час судового розгляду Андрій Т. визнав себе винним і пояснив, що не може служити через свої релігійні переконання, які забороняють йому брати зброю та брати участь у збройних конфліктах.

Суддя Галина Посунько, розглянувши всі матеріали справи, визнала обвинуваченого винним і призначила покарання у вигляді трьох років тюремного ув’язнення. Вирок можна оскаржити.

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