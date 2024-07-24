У трійці найбільш високооплачуваних вакансій українського ринку праці є кілька позицій.

Українські програмісти, що володіють мовою програмування Golang, отримують найвищу середню зарплату. Серед найбільш високооплачуваних вакансій є пропозиції для спеціалістів без обов'язкової вищої освіти, зокрема для військових.

У трійці найвищеоплачуваних вакансій українського ринку праці перебувають програміст Golang з середньою зарплатою 95000 грн, IOS-програміст з 76000 грн та танкіст з 75000 грн:

Програміст Golang – 95000 грн

IOS-програміст – 76000 грн

Танкіст – 75000 грн

Артилерист – 72500 грн

Дешифрувальник – 71000 грн

Снайпер – 70100 грн

Навідник – 70100 грн

Вогнеметник – 70100 грн

Командир відділення – 70000 грн

Стрілець – 70000 грн

У Києві середня зарплата найвища серед усіх міст і становить 24,5 тис. грн. У той час як у Сумах середня зарплата складає лише 15 тис. грн.

Згідно з найновішими даними Держстату, середня зарплата в Україні у місяць становить 18,9 тис. грн. Це на 22,5% більше, ніж у першому кварталі 2023 року. Таке зростання зарплат відчутно перевищує темпи інфляції минулого року, що склали 5,1%, і швидкість відновлення економіки. Два роки тому середня зарплата українців становила 14,6 тис. грн, що означає зростання на 29,3%. У той же період кумулятивна інфляція досягла 31,6%.

Джерело: OBOZ.UA.

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