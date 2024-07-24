У ДПС розповіли, кому з українців потрібно заплатити податок за нерухомість.

Українці будуть змушені сплатити податок на нерухомість. Про це інформує Державна податкова служба.

Це стосується всіх власників житлової та нежитлової нерухомості. Це можуть бути квартири, будинки або інші види нерухомості. Для фізичних осіб податок на житлову нерухомість розраховується на площу, що перевищує такі норми:

Квартири: 60 квадратних метрів;

Житлові будинки: 120 квадратних метрів;

Комбінована житлова нерухомість: 180 квадратних метрів.

Податок розраховується на загальну площу об'єкта, включаючи частки. Ставки податку для різних типів нерухомості встановлюють місцеві ради. Вони не можуть перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати на 1 січня року. У 2023 році мінімальна зарплата була 6 700 гривень, тому максимальна ставка за квадратний метр не можебути більшою, ніж 100,5 гривень.

Якщо площа квартири більша за 300 квадратних метрів або будинку – 500 квадратних метрів, сума податку збільшується на 25 000 гривень за кожен такий об'єкт.

Раніше Politeka також писала про те, що українці можуть погасити борги за комуналку частинами. В Центрі комунального сервісу розповіли, як це зробити. Люди, які мають борги за житлово-комунальні послуги, можуть укласти договір про реструктуризацію боргу та сплачувати його частинами.

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