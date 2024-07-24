Українським пенсіонерам розповіли, якими видами транспорту вони можуть скористатися безкоштовно.

В Україні пенсіонери мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Давайте розглянемо, де можна скористатися правом на безкоштовний проїзд.

Згідно з українським законодавством, пенсіонери можуть безкоштовно користуватися міським наземним та приміським залізничним транспортом. Однак, це не стосується таксі та маршрутних таксі, де проїзд оплачується.

Право на безкоштовний проїзд регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354 "Про безкоштовний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

За цією постановою, пенсіонери за віком мають право на безоплатний проїзд за умови наявності відповідного посвідчення чи довідки. У разі автоматизованої системи обліку оплати проїзду, потрібен електронний квиток, зареєстрований у системі, який видається безкоштовно.

Якщо пенсіонер забув пенсійне посвідчення вдома, за проїзд доведеться заплатити. Також, проїзд у метро завжди оплачується.

Перевізники зобов'язані забезпечувати пільгові перевезення пенсіонерів. У разі безпідставної відмови вони несуть відповідальність за неправомірні дії.

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