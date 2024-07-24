В Одесі продовжуються перевірки, організовані співробітниками ТЦК та СП, які тепер проходять у громадському транспорті. Сьогодні пасажири одеського трамваю були незадоволені, оскільки через чергову перевірку трамвай зупинили.
Про це повідомляють користувачі соцмереж, передає видання Новини Live. На відео, яке з’явилося в інтернеті, видно, як група співробітників ТЦК та СП, супроводжувана поліцією, заходить у вагон. Через перевірку водій змушений був зупинити транспорт, що спричинило невдоволення серед пасажирів.
Одна з жінок, виявивши обурення через затримку, закликала до припинення галасу: "Досить кричати! Це ви тут кукурікаєте. Можете помовчати?" — сказав військовий.
Інша пасажирка зазначила, що через тривалі перевірки багато людей запізнюються на роботу, і додала: "А ви що робите? Перевіряйте своїх дітей, а ми всі запізнюємось на роботу".
У цей час співробітники ТЦК та СП продовжували перевіряти документи одного з чоловіків, і на невдоволення жінки не відреагували.
Раніше Politeka також писала про те, що посадовця Одеської ОВА викрили на корупційних схемах, пов'язаних з бронюванням від мобілізації. За винагороду він обіцяв керівнику приватного підприємства вплинути на посадовців Генерального штабу Міністерства оборони України та Міністерства економіки України, щоб отримати дозвіл на бронювання працівників від мобілізації.
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