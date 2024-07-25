У Львові онкологу, який вимагав 1500 доларів за продовження групи інвалідності, оголосили підозру.

Лікар 5-ї міської поліклініки Львова отримав 1500 доларів хабаря за сприяння у продовженні групи інвалідності. За ці гроші, 60-річний медик мав вплинути на рішення фахівців міжрайонного спеціалізованого онкологічного медико-соціального експертного комітету №1 при Львівській обласній раді.

Як повідомляє ZAXID.NET, лікар-онколог був затриманий 15 липня 2024 року після отримання хабаря біля поліклініки. Обшуки провели у його службовому кабінеті. Чоловік працює у поліклініці на неповній ставці.

Після затримання правоохоронці повідомили лікарю про підозру за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Суд уже обрав для нього запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Раніше Politeka також писала про те, що керівник комунального підприємства привласнив понад 600 тисяч гривень. У Києві здійснили капітальний ремонт парку "Молодіжний", що призвело до збитків на понад 614 тисяч гривень. Директору комунального підприємства оголосили про підозру, повідомляє Київська міська прокуратура. Слідство встановило, що восени 2022 року КП з утримання зелених насаджень уклало договір на капітальний ремонт парку "Молодіжний" у Деснянському районі столиці.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

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