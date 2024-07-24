На Житомирщині депутат Оліївської ОТГ Анатолій Лисенко образив ветерана АТО Олександра Швецова, і це потрапило на відео. Інцидент відбувся під час перерви на сесії, де обговорювали питання ліквідації посади головного спеціаліста з боротьби з корупцією. Про це розповів сам Швецов У Фейсбук.

Швецов, який активно виступав проти цієї ліквідації, висловив свою незгоду, аргументуючи необхідність дипломованих фахівців. У відповідь на його позицію, Лисенко відреагував агресивно, висловлюючи неприязнь у грубій формі: "Я тобі просто кажу: нахй пошол! Убан еаний, осел з ослячим еалом!".

Цей випадок не є першим конфліктом між Лисенком і Швецовим. В серпні 2023 року Швецов влаштував одиночний протест перед місцевим відділенням поліції, вимагавши порушення кримінальної справи проти депутата за порушення приватного життя. Лисенко, у відповідь, подав позов проти Швецова, захищаючи свою честь, гідність та ділову репутацію.

Раніше Politeka також писала про те, що посадовця Одеської ОВА викрили на корупційних схемах, пов'язаних з бронюванням від мобілізації. За даними слідства, посадовець організував незаконну схему заробітку, допомагаючи бронювати працівників підприємств, критично важливих для економіки регіону.