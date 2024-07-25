В Одесі водій проїхався на капоті автомобіля разом з групою військових після того, як проігнорував їхні вимоги.

В Одесі сталася чергова скандальна ситуація з військовозобов’язаними та співробітниками ТЦК і СП. У Хаджибейському районі місцевий мешканець проїхався на капоті своєї автівки разом з групою військових.

Як повідомляють користувачі соціальних мереж, інцидент трапився біля зупинки "Суперфосфатний завод", передає видання Новини Live. Співробітники ТЦК спробували зупинити водія, який саме виїжджав з парковки, проте одесит проігнорував їхні вимоги і продовжив рух. Військові, які намагались його зупинити, не змогли цього зробити і вирішили просто сісти на капот автомобіля.

Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на відео, де їхнього співробітника прокатали на капоті автомобіля.

У відомстві повідомили, що інцидент трапився в Хаджибейському районі. Вони уточнили, що водій не виконав законні вимоги спільної групи військових ТЦК та поліції надати документи, що підтверджують особу та військовий облік. Через це він завдав травм військовослужбовцю, який, після поранень на фронті, проходить службу в ТЦК та СП. Постраждалий вже дав свідчення, щоб сприяти швидшому притягненню порушника до відповідальності за порушення ПДР.

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