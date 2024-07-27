В «Lifecell» дали номери операторів, до яких можна подзвонити у разі виникнення проблем з мобільним зв’язком, Інтернетом та вирішення інших питань.

В компанії «Lifecell» розповіли своїм абонентам, за яким номером можна зв’язатися із оператором.

Крім того, мобільний оператор нагадав, яким ще чином можна отримати консультацію від «Lifecell».

Своє пояснення «Lifecell» зробив на тлі великої кількості відгуків абонентів, які скаржаться на якість зв’язку та Інтернету. У деяких, судячи з відгуків, мобільного зв’язку немє навіть тоді, коли є світло:

«Чому в Київській обл., Ржищівська ОТГ с. Гребені при наявності світла відсутній зв'язок. Світла нема - зв'язок відсутній, світло є - теж відсутній. Така ситуація останні два тижні»,

«Коли вже зроблять нормальний зв'язок?».

Крім того, у абонентів інколи виникає необхідність відключити всі додаткові послуги «Lifecell», залишивши лише ті, що у тарифі.

«Я хочу відмовитися від всіх послуг, бо вже не пам'ятаю, які мені підключали а які ні.Як це зробити самому, щоб не міняти пакет - хочу залишити тільки свій тарифний план», - написав у відгуках на офіційній сторінці «Lifecell» чоловік.

Як додзвонитися оператору "Lifecell".

В «Lifecell» дали номери операторів. А також нагадали, як можна перевірити, які саме послуги активовано від компанії.

«Активні послуги Ви можете перевірити за комбінацією *112# або у додатку "Мій лайфселл". Також для цього Ви можете звернутися до оператора через будь-який канал підтримки», - розповіли в «Lifecell».

Для того, щоб отримати консультацію оператора, можна набрати номер 5433. Це безкоштовно у мережі lifecell в межах України. Також оператору «Lifecell» можна зателефонувати за номером 0800 20 5433 – це безкоштовно зі стаціонарних номерів.

Крім того, є можливість отримати консультацію від «Lifecell» через чат.

"Lifecell" відгуки.

"Lifecell" відгуки.

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