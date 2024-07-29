В Україні планують ввести новий податок на продаж житла, що може досягати 23% від прибутку, в залежності від тривалості володіння та кількості угод у році.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що вносить зміни в податкову систему. Один з пунктів документа передбачає нові вимоги щодо сплати податку на доходи від продажу нерухомості, який становитиме від 11% до 23%.

Інвестиційний ріелтор Олена Маленкова поділилася інформацією про ці нововведення. Згідно з новим законопроєктом, податок буде стягуватися на випадок переходу прав власності на нерухомість, якщо це право було зареєстроване в держреєстрі щонайменше три роки тому.

Окрім цього, 11% податку стягуватимуться у разі другого продажу житла протягом одного року.

У деяких випадках податок може сягати 23%. Це станеться, якщо:

Нерухомість продається вдруге протягом календарного року, а право власності на неї зареєстроване щонайменше три роки тому; Нерухомість продається втретє протягом року, незалежно від дати реєстрації права власності.

Документ також передбачає звільнення від податку на продаж нерухомості, якщо право власності на квартиру триває менше трьох років.

"Якщо ваше право власності на квартиру було набуте менше ніж три роки тому, ви зможете скористатися пільгою і не платити податок на дохід фізичних осіб. Можете бути спокійні," — зазначила експерт.

Раніше Politeka також писала про те, що українцям розповіли, де можна знайти вакансію, за яку пропонують 50 тисяч гривень та можливість бронювання.