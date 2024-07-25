Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що спека в Україні найближчими днями збережеться, хоча місцями очікуються дощі, грози та зниження температури.

Температура повітря в Україні найближчими днями буде коливатися, але остаточного припинення спеки поки що не очікується. Водночас місцями можливі дощі, грози та зниження температури.

Відповідний прогноз Наталка Діденко опублікувала у Telegram. Зокрема, у четвер, 25 липня, в західних регіонах очікуються дощі з грозами та прохолода до +20+25 градусів.

На півночі країни опадів не прогнозується, лише на Житомирщині можливі локальні грозові дощі. Денна температура сягатиме +24+28 градусів. У центральних областях буде ще тепліше – до +26+30 градусів, лише на Вінниччині +23+25 градусів.

У південних областях температура повітря коливатиметься у межах +28+32 градуси, на Одещині можливі дощі з грозами.

У Києві 25 липня буде сухо з температурою повітря близько +27 градусів.

Найближчими вихідними, за словами Діденко, в Україні збережеться спекотна погода, але на початку наступного тижня температура дещо знизиться.

"Про безповоротне припинення спеки, звичайно, поки що не йдеться", – додала синоптикиня.

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