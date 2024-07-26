В компанії «Lifecell» зробили важливе уточнення щодо тарифів, які мобільний оператор може запропонувати своїм абонентам.

В компанії «Lifecell» відповіли щодо цін на тарифи, які наразі доступні українцям, пише Politeka.net.

Так, один з абонентів мобільного оператора звернувся з проханням надати йому тариф за меншу ціну.

В «Lifecell» повідомили, що за номером абонента діє тарифний план "Смарт Лайф".

Згідно з його умов надається 800 хвилин на всі мобільні номери по території України (включаючи lifecell), а після їх використання абонент може отримати безліміт в мережі, 25 ГБ. При цьому вартість тарифу становить 225 грн на 4 тижні.

Тарифи "Lifecell".

У випадку, коли на рахунку недостатньо коштів для сплати тарифного плану на 4 тижні абоненту автоматично нараховується 500 Мб та 50 хвилин на всі мережі (включаючи lifecell), після їх використання безліміт в мережі lifecell за 20 гривень до кінця доби.

«Якщо на рахунку менше 20 гривень, то буде надано частковий денний пакет за 10 гривень: 100 Мб та 10 хвилин на всі мережі (включаючи lifecell), після їх використання безліміт в мережі lifecell. Тарифний план діє на всій території України», - повідомили в «Lifecell» умови такого тарифу.

Також в «Lifecell» нагадали абоненту, що плата за тариф за його номером становить 175 гривень.

У свою чергу абонент повідомив, що його цікавить тариф «Lifecell» до 120 гривень.

«На жаль, такого тарифу немає», - відповіли в «Lifecell».

Додамо, що тим часом стало відомо, що послуги мобільних операторів стануть дорожчими.

В пакеті рекордного збільшення податків, анонсованного урядом, пропонується ввести 5% податок на дохід операторів. Через це тарифи зростуть.

Тарифи "Lifecell".

Останні новини України:

Не працює домашній інтернет: в "Київстар" назвали причину проблеми.

Номери заблоковано: в "Lifecell" розкрили абонентам неприємний нюанс.

Дивне зникнення грошей: в "Lifecell" повідомили про неприємний нюанс.