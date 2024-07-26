В компанії «Lifecell» відповіли щодо цін на тарифи, які наразі доступні українцям, пише Politeka.net.
Так, один з абонентів мобільного оператора звернувся з проханням надати йому тариф за меншу ціну.
В «Lifecell» повідомили, що за номером абонента діє тарифний план "Смарт Лайф".
Згідно з його умов надається 800 хвилин на всі мобільні номери по території України (включаючи lifecell), а після їх використання абонент може отримати безліміт в мережі, 25 ГБ. При цьому вартість тарифу становить 225 грн на 4 тижні.
Тарифи "Lifecell".
У випадку, коли на рахунку недостатньо коштів для сплати тарифного плану на 4 тижні абоненту автоматично нараховується 500 Мб та 50 хвилин на всі мережі (включаючи lifecell), після їх використання безліміт в мережі lifecell за 20 гривень до кінця доби.
«Якщо на рахунку менше 20 гривень, то буде надано частковий денний пакет за 10 гривень: 100 Мб та 10 хвилин на всі мережі (включаючи lifecell), після їх використання безліміт в мережі lifecell. Тарифний план діє на всій території України», - повідомили в «Lifecell» умови такого тарифу.
Також в «Lifecell» нагадали абоненту, що плата за тариф за його номером становить 175 гривень.
У свою чергу абонент повідомив, що його цікавить тариф «Lifecell» до 120 гривень.
«На жаль, такого тарифу немає», - відповіли в «Lifecell».
Додамо, що тим часом стало відомо, що послуги мобільних операторів стануть дорожчими.
В пакеті рекордного збільшення податків, анонсованного урядом, пропонується ввести 5% податок на дохід операторів. Через це тарифи зростуть.
Тарифи "Lifecell".
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