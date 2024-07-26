Фактичний прожитковий мінімум для пенсіонерів в Україні, визначений на основі цін червня, становить 6016,14 гривень за даними Мінсоцу. У той же час розрахунковий прожитковий мінімум, який є мінімальною пенсією, складає лише 2361 гривень. Таким чином, фактичний прожитковий мінімум перевищує мінімальну пенсію у 2,54 рази.

Згідно з розрахунками Міністерства фінансів, всі пенсіонери в Україні, що отримують менше ніж 6016,14 гривень, фактично перебувають за межею бідності. За даними, в Україні з 10,2 мільйонів пенсіонерів лише 3,9 мільйона отримують пенсію в розмірі більше 5 тисяч гривень, тоді як 6,33 мільйона отримують менше.

Це означає, що 61,7% українських пенсіонерів отримують суттєво менше фактичного прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум для дорослої особи після урахування обов'язкових платежів становить 9170,4 гривень. Тому мінімальна зарплата у розмірі 8000 гривень не забезпечує можливості покрити навіть базові витрати на продукти та послуги. Прожитковий мінімум для дитини до 6 років складає 6341,21 гривень, а для дитини від 6 років – 7925,62 гривень.

Отже, для того щоб забезпечити базові потреби, родина з двома дорослими та двома дітьми (одна до 6 років, інша старша 6 років) має отримувати мінімум 32 607,63 гривень, не враховуючи витрат на оренду житла. Якщо родина має менші доходи, вона перебуває за межею бідності.

Джерело: OBOZ.UA

Останні новини України:

Нагадаємо, при великому стажі українці отримують мізерну пенсію.

Як писала Politeka, у частини пенсіонерів влітку виростуть пенсії завдяки доплатам.

Також Politeka повідомляла, надбавка до пенсії передбачені для деяких пенсіонерів.