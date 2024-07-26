За період з 1 січня до 1 червня 2024 року в Україні середня пенсія частини пенсіонерів зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. гривень на місяць. Це єдина група пенсіонерів, чиї виплати значно перевищують середню пенсію в країні в десятки разів.



Про це йдеться в даних, які опубліковано на офіційній сторінці ПФУ.

Зокрема, йдеться про суддів, які вийшли на пенсію. Тільки їхні виплати перевищують в десятки разів виплати інших пенсіонерів. Так, середня пенсія в Україні складає станом на червень 5,8 тисяч гривень, а в січні була на рівні 5,3 тисяч гривень.

В Україні з 10,2 мільйонів пенсіонерів лише 6,33 мільйона отримують пенсію, розмір якої менший за 5 тисяч гривень. У той же час лише 3,9 мільйона пенсіонерів отримують пенсію в розмірі більше 5 тисяч гривень. Отже, 61,7% українських пенсіонерів отримує суттєво менше фактичного прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, прожитковий мінімум для дорослої особи з урахуванням обов'язкових платежів становить 9170,4 гривень. Отже, мінімальна зарплата у розмірі 8000 гривень не забезпечує можливості працюючому витратити навіть на мінімальний набір продуктів та послуг. Прожитковий мінімум на дитину до 6 років складає 6341,21 гривень, а на дитину від 6 років – 7925,62 гривень.

Отже, для забезпечення базових потреб родина з двох дорослих та двох дітей (одна до 6 років, інша старше 6 років), без урахування витрат на оренду житла, потребує щомісячно 32 607,63 гривень. Якщо родина проживає на меншу суму, вона опиняється за межею бідності.

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