У Пенсійному фонді України розповіли, які житлово-комунальні послуги покриваються субсидією для українців з низькими доходами.

Субсидії доступні не всім українцям, а тільки тим, чиї доходи не дозволяють самостійно сплачувати за комунальні послуги.

Субсидія розраховується для кожного домогосподарства індивідуально, зважаючи на кількість мешканців, їхні статки та доходи членів сім'ї. Субсидія покриває різницю між сумою обов'язкового платежу (яка визначається на основі сукупного доходу домогосподарства) та комунальними нарахуваннями. Це адресна допомога для оплати різних житлово-комунальних послуг та їх абонентського обслуговування.

Як інформують у Пенсійному фонді України, субсидія надається на такі послуги:

розподіл та постачання природного газу

постачання електроенергії

опалення

постачання гарячої води

централізоване водовідведення

централізоване водопостачання

вивіз сміття.

Абонентське обслуговування включає водопостачання, водовідведення, постачання гарячої води, тепло та управління побутовими відходами.

Раніше Politeka також писала про те, що українці можуть отримувати по 12 тисяч грн кожного місяця. У список увійшли жителі багатьох областей. Це стосується громадян, як беруть участь у суспільно корисних роботах у своєму регіоні під час війни. З початку реалізації проєкту "Армія відновлення" було видано понад 158 тисяч направлень на виконання суспільно корисних робіт.

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