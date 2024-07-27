В Україні у 2024 році громадяни старше 80 років можуть отримати доплату до пенсії в розмірі 944 гривні за умови наявності висновку про потребу у сторонньому догляді.

В Україні, попри війну, продовжують виплачувати пенсії та соціальну допомогу. Існують деякі категорії осіб, які мають право на додаткові виплати.

Згідно з інформацією від видання "На пенсії", у 2024 році українці можуть отримати доплату до пенсії в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це передбачено законом №646-ІХ від 02.06.2020 року.

Щоб отримати таку надбавку, потрібно відповідати кільком умовам:

Громадянин має бути старший за 80 років. Пенсія повинна нараховуватись за віком. Людина повинна проживати окремо і потребувати стороннього догляду через стан здоров'я.

У 2024 році сума виплати збільшилась порівняно з минулим роком завдяки підвищенню прожиткового мінімуму з 2093 грн до 2361 грн. Отже, розмір доплати цього року складає 944 гривні.

Щоб отримати таку допомогу, необхідно надати висновок лікарської комісії про потребу у сторонньому догляді. З цим документом, а також паспортом і ідентифікаційним кодом, слід звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду, де потрібно подати спеціальну заяву на оформлення доплати за сторонній догляд.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні безробітні можуть отримувати щомісячні виплати у розмірі 12 тисяч гривень, якщо вони беруть участь у суспільно корисних роботах у своєму регіоні під час війни.

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