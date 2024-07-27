В Сумській області посадовець скористався ситуацією з ліквідації наслідків бойових дій для особистої вигоди. Обвинувачений – начальник дочірнього підприємства, який також є депутатом однієї з міських рад Сумщини.

У 2022 році начальник дочірнього підприємства та Сумська обласна військова адміністрація підписали договір на заміну вікон і дверей у багатоквартирних будинках Сумського району, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.

За даними слідства, начальник підприємства залучив до ремонту свою родичку-підприємця, яка продала йому металопластикові віконні та дверні блоки за завищеними цінами. Це призвело до завдання державі збитків на суму 1 млн 553 тисячі гривень.

Обвинувачений постане перед судом за частинами 4 ст. 191, 1 ст. 366, 2 ст. 209, 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (привласнення та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, службове підроблення, легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, а також незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами).

Приватна підприємиця також відповідатиме за пособництво у цій злочинній схемі.

Джерело: rama

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