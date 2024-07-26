У п’ятницю, 26 липня, в Україні очікується суттєва зміна погоди. У деяких областях пройдуть грозові дощі, а температура повітря значно знизиться. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +13...+16°C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко. За її словами, у західних і центральних областях України слід очікувати дощі з грозами.

"26 липня буде температурно контрастним днем. На заході температура коливатиметься від +20°C, а на півдні та сході сягне +32°C. Вночі температура знизиться до +13...+16°C," — зазначила Діденко. На півночі очікується температура від +26°C до +30°C.

В центральній частині України також пануватиме спека — температура буде в межах +26...+31°C.

"Грози з дощами завтра охоплять західну частину України, а ввечері дощі досягнуть Житомирщини, Вінниччини, Одещини та Київщини," — додала синоптик.

В інших регіонах України переважатиме суха та сонячна погода.

Погода в Києві 26 липня

У Києві 26 липня прогнозується помірна спека, від +27°C до +29°C, місцями температура може досягти +30°C.

"Можливий дощ ввечері в деяких районах," — повідомила Наталка Діденко.

Раніше Politeka також писала про те, що в «ДТЕК» повідомили українцям, чи можна сподіватися на те, що восени графіки відключення світла будуть м’якішими і якою буде зима, що насувається.

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