Обов'язково приготуйте овочеве асорті на зиму за цим рецептом, і можна буде насолоджуватися його насиченим та приємним смаком до нового врожаю.

Таке асорті на зиму дозволяє поєднати смаки та користь улюблених овочів в одному банку, пише Politeka.net.

Так, відома кулінарка Тетяна Акопян пропонує зробити овочеве асорті на зиму з огірків, помідорів, кукурудзи, солодкого перцю, гострого перцю, моркви та кабачка.

«Ви можете взяти різні овочі, які любите. Бажано різнокольорові» , - порадила кулінар.

Рецепт овочевого асорті на зиму "Літо у банці".

Для асорті на зиму, крім овочів, потрібні такі інгредієнти: 2 парасольки кропу, по 2-3 листочки вишні та смородини, кілька гілочок петрушки, по 1 лавровому листочку, по 2-3 кільця цибулі, по 2-3 зубчики часнику, 7- 8 горошин перцю

Кукурудзу для овочевого асорті кулінар нарізала на кружальця по 2 сантиметри. Відварюємо у киплячій воді 5 хвилин.

"Всі інші овочі кладемо сирими" , - розповіла Тетяна.

Для свого овочевого асорті фудблогер окрім кукурудзи взяла також молоді кабачки, перці, огірки, помідори, одну цибулю, нарізану кільцями, трохи гострого перцю та молоду моркву.

Рецепт асорті овочевий на зиму.

Готуючи овочеве асорті, на дно кожної вже стерилізованої банки викладаємо по дві парасольки кропу, 2-3 листочки вишні та смородини, по одному лавровому листку, 1-2 кільця цибулі, часник, Далі викладаємо овочі.

"Ще я кладу свіжу петрушку" , - поділилася Тетяна своїм секретом приготування овочевого асорті.

Овочеве асорті на зиму вийде особливо гарним, якщо скористатися фігурним ножем.

Для маринаду на три трилітрові банки знадобляться вода 4 л, сіль - 200 г, цукор - 500 г, оцет 9% - 250 мл.

Овочі у банці Тетяна виклала шарами, щоб асорті на зиму було гарним.

Сіль і цукор додаємо у воду, доводимо до кипіння, додаємо оцет, вимикаємо вогонь і заливаємо в банки.

«Накриваємо стерильною кришкою. На дно широкої каструлі викладаємо рушник або серветку, ставимо банку, заливаємо водою і ставимо цю каструлю на вогонь. Після закипання стерилізуємо 5-7 хвилин. Виймаємо банку та закочуємо або закручуємо. Перевертаємо банку кришкою вниз і залишаємо остигати» , - розповіла кулінар про останні кроки приготування овочевого асорті на зиму.

Ось і все, дуже смачне, яскраве, корисне та соковите овочеве асорті «Літо в банці» готове.

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