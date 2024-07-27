Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps розпочала другий етап програми підтримки економічної стійкості, надаючи внутрішньо переміщеним особам у Дніпропетровській та Донецькій областях фінансову допомогу у розмірі понад 100 тис. грн.

В Україні стартував другий етап програми підтримки економічної стійкості, організованої Міжнародною гуманітарною організацією Mercy Corps. Ця програма надає можливість внутрішньо переміщеним особам отримати понад 100 тис. грн на розвиток власного бізнесу в двох прифронтових регіонах.

Як повідомляє Міністерство реінтеграції, програма від Mercy Corps спрямована на підтримку українського мікропідприємництва серед внутрішньо переміщених осіб та громадян, які постраждали від війни.

Учасниками програми можуть стати переселенці, які прагнуть збільшити свій дохід через підприємницьку діяльність і перебувають у таких областях:

Дніпропетровська;

Донецька (за винятком районів активних бойових дій).

Середній розмір фінансової допомоги в рамках програми складає приблизно 2,6 тис. доларів (близько 107 тис. грн).

Як подати заявку на допомогу Відбір учасників здійснюватиметься на конкурсній основі. Зареєструватися на допомогу та ознайомитися з критеріями можна на порталі організації.

Додаткову інформацію щодо участі у програмі можна отримати за номером телефону (з 09:00 до 17:00): 0 800 332 590.

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