На вихідні очікується зростання температури, але в деяких регіонах пройдуть грози та шквали.

Третя декада липня принесла до більшості регіонів України зниження температури та опади у вигляді гроз, граду та шквалів. У п’ятницю в деяких областях очікується негода, а у вихідні місцями також пройдуть дощі. "26 липня у західних областях, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях прогнозуються грози, а вдень у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях можливі град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", — попередили в Укргідрометцентрі.

Вдень 26 липня температура повітря в країні підніметься до +22+32 градусів. Найпрохолодніше буде на заході України, найспекотніше – на півдні та південному сході.

У суботу, 27 липня, вдень дощі з грозами можливі в Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Вночі очікується температура від 15 до 22 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +25+31 градуса.

У неділю, 28 липня, на більшій частині України буде без опадів і з невеликою хмарністю. Проте на заході країни та на Житомирщині очікуються грозові дощі. Цього дня спека посилиться. Вночі температура повітря складе 15-19 градусів тепла (у Криму +20), вдень синоптики прогнозують від 29 до 34 градусів вище нуля.

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