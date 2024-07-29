Пенсійний фонд України повідомив про збільшення фінансування пенсій у липні 2024 року до 62,4 млрд гривень, що відзначає зростання середньої пенсії до 5 816,62 гривень на 1 липня.

Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив фінансування пенсійних виплат за липень 2024 року, виділивши на ці потреби 62,4 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ. Порівняно з червнем, коли на виплати було витрачено 62,3 млрд гривень, у липні фінансування пенсій збільшилося. Для порівняння, в травні на ці цілі було направлено 60,9 млрд гривень, а в квітні — 60,5 млрд гривень.

Що стосується змін у розмірах пенсій з початку року, то середній розмір пенсії на 1 липня зріс на 431,37 гривень, або на 8,0%, до 5 816,62 гривень. Кількість пенсіонерів за останні шість місяців зменшилася на 252 815 осіб, досягнувши 10 263 722.

Згідно з даними ПФУ, понад половина українських пенсіонерів отримує пенсії до 5 тисяч гривень, тоді як 1 281 468 осіб, або 12,5% від загальної кількості, отримують більше 10 тисяч гривень.

Раніше Politeka також писала про те, що українці можуть отримувати по 12 тисяч грн кожного місяця: у список увійшли жителі багатьох областей. В Україні безробітні можуть отримувати щомісячні виплати у розмірі 12 тисяч гривень, якщо вони беруть участь у суспільно корисних роботах у своєму регіоні під час війни. До таких робіт можуть приєднуватися працездатні особи, які не підлягають призову на військову службу, мають відповідний вік і стан здоров’я для роботи в умовах воєнного стану.

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