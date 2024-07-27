Українцям розповіли, які доплати до пенсії можуть отримати українські пенсіонери в 65 років та як збільшити свої виплати залежно від віку та страхової стажу.

Пенсіонери в Україні, які досягли 65-річного віку і мають необхідний страховий стаж, повинні отримувати пенсію не менше ніж 40% від середньої заробітної плати. Для тих, хто не має достатнього стажу, розмір пенсії визначається виходячи з прожиткового мінімуму.

Які доплати можуть отримувати 65-річні пенсіонери?

Жінки, що мають стаж роботи 30 років, та чоловіки зі стажем 35 років гарантовано отримують пенсію не нижчу ніж 40% від мінімальної зарплати.

Зараз, коли мінімальна зарплата складає 8 000 гривень, мінімальна пенсія має бути 3 200 гривень, хоча фактично вона становить 3 370 гривень.

Отже, якщо пенсіонер у віці 65 років отримує пенсію меншу за 40% від мінімальної зарплати, йому автоматично нараховується доплата.

Доплати за віком

З 70 років пенсіонери також мають право на доплату за віком. Ця надбавка нараховується автоматично і її розмір залежить від віку пенсіонера, поступово зростаючи:

Пенсіонери у віці від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень.

Пенсіонери від 75 до 79 років отримують додатково 456 гривень.

Пенсіонери, які досягли 80-річного віку, отримують додатково 570 гривень.

Джерело: 24 Канал

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні безробітні можуть отримувати щомісячні виплати у розмірі 12 тисяч гривень, якщо вони беруть участь у суспільно корисних роботах у своєму регіоні під час війни.

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