Крім безкоштовних послуг, пенсіонери можуть користуватися значними знижками на певні послуги без складних умов. Так, пенсіонери можуть отримувати суттєві знижки на комунальні послуги та юридичну допомогу без додаткових зусиль.

Пенсіонери можуть отримати субсидію, але деякі з них можуть мати право на повну знижку 100% на комунальні послуги. Для отримання такої знижки необхідно проживати у сільській місцевості і мати робочий стаж на певних професіях протягом останніх кількох років перед пенсією.

Крім того, існують пільги на юридичну допомогу, що включають знижку на професійні консультації, захист прав та інтересів, а також представлення інтересів громадян.

Пенсіонери мають можливість безкоштовно користуватися всіма видами громадського транспорту, за винятком таксі. Також безоплатний проїзд доступний лише у залізничному транспорті міського сполучення. Зокрема для пенсіонерів скасовано земельний податок, але є вимога, що їхня ділянка повинна відповідати встановленим лімітам.

Нагадаємо, що за період з 1 січня до 1 червня 2024 року в Україні середня пенсія частини пенсіонерів зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. гривень на місяць. Це єдина група пенсіонерів, чиї виплати значно перевищують середню пенсію в країні в десятки разів. Зокрема, йдеться про суддів, які вийшли на пенсію.

Джерело: 24 Канал.

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