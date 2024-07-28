Українці мають можливість онлайн придбати страховий стаж для отримання пенсії. Проте вартість 1 року стажу може бути значною, інформують на Урядовому порталі.
Вартість одного року стажу
В Україні люди пенсійного віку можуть докупити страховий стаж за потреби. Для зарахування 1 повного місяця страхового стажу необхідно сплатити мінімальний страховий внесок, який становить 1 760 гривень. Таким чином, у 2024 році вартість 1 року стажу складатиме 21 480 гривень.
Проте пенсіонери можуть самостійно вибирати частоту і розмір внесків залежно від своїх фінансових можливостей. Добровільні внески можна здійснювати як на свій рахунок, так і на користь іншої особи.
Хто може докупити страховий стаж
Докупити стаж можуть громадяни України, які досягли віку 16 років. Це можуть бути:
- ті, хто проживають за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні;
- люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;
- особи з низьким рівнем офіційного доходу, які прагнуть збільшити розмір своєї майбутньої пенсії.
Раніше Politeka також писала про те, що в Україні безробітні можуть отримувати щомісячні виплати у розмірі 12 тисяч гривень, якщо вони беруть участь у суспільно корисних роботах у своєму регіоні під час війни.
Останні новини України:
Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості
Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу
Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія