Українці можуть придбати страховий стаж для пенсії онлайн, але вартість одного року стажу у 2024 році складе 21 480 гривень.

Українці мають можливість онлайн придбати страховий стаж для отримання пенсії. Проте вартість 1 року стажу може бути значною, інформують на Урядовому порталі.

Вартість одного року стажу

В Україні люди пенсійного віку можуть докупити страховий стаж за потреби. Для зарахування 1 повного місяця страхового стажу необхідно сплатити мінімальний страховий внесок, який становить 1 760 гривень. Таким чином, у 2024 році вартість 1 року стажу складатиме 21 480 гривень.

Проте пенсіонери можуть самостійно вибирати частоту і розмір внесків залежно від своїх фінансових можливостей. Добровільні внески можна здійснювати як на свій рахунок, так і на користь іншої особи.

Хто може докупити страховий стаж

Докупити стаж можуть громадяни України, які досягли віку 16 років. Це можуть бути:

ті, хто проживають за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні;

люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

особи з низьким рівнем офіційного доходу, які прагнуть збільшити розмір своєї майбутньої пенсії.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні безробітні можуть отримувати щомісячні виплати у розмірі 12 тисяч гривень, якщо вони беруть участь у суспільно корисних роботах у своєму регіоні під час війни.

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