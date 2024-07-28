Військовозобов'язані, які не оновили свої дані до 16 липня, можуть стикнутися з адміністративною відповідальністю за порушення правил військового обліку. У найгіршому випадку, їх можуть оголосити в розшук.

Про це в коментарі OBOZ.UA розповів юрист у сфері військового права Володимир Романчук з LCF Law Group. Він зазначив: "Адміністративна відповідальність може супроводжуватися оголошенням особи в розшук".

Згідно з санкціями статті, фізичні особи можуть бути оштрафовані на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень, також можливе позбавлення права керування транспортними засобами. Для юридичних та посадових осіб штраф може сягати до 59 тисяч гривень.

На думку юриста, ті, хто розпочав процедуру оновлення, але не встигли завершити її вчасно, навряд чи отримають штрафи. "Зазвичай до відповідальності притягуватимуть тих, хто повністю ігнорує свої обов’язки", – додав Романчук.

Раніше Politeka також писала про те, що на Закарпатті 14-річного підлітка затримали за допомогу ухилянтам у нелегальному перетині кордону. Зазначено, що за небезпечний переїзд через стрімку річку кожен ухилянт сплатив від 4 до 6 тисяч доларів, тоді як підліток, який допомагав у цьому, отримав тисячу доларів. Наразі правоохоронці встановлюють особи, які організували цю незаконну подорож.

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