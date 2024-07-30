Курс валют в Україні невпинно зростає. Можливо, що в перші дні серпня курс долара може досягти рівня 41 гривень. Варто відзначити, що такі зміни валютних курсів повністю передбачувані та попередньо прогнозовані. Економічний експерт Тарас Лєсовий пояснив, чи може офіційний курс сягнути 42 гривень.

Згідно з прогнозами банкіра Тараса Лєсового, на ринку може відбутися стабілізація щодо курсу. Національний банк може утримувати валюту в діапазоні від 40,70 до 41,70 гривень.

"Цілком можливо, що станом на 1 серпня офіційний курс може сягнути 40,80 – 41 гривні, що означатиме, що в липні гривня "просіла" на 1 – 1,3%", - сказав він.

Унаслідок режиму керованої гнучкості, ринок може бути захищений від різких валютних коливань, оскільки регулятор за необхідності зможе стабілізувати курс. Зміна валютного курсу є очікуваною. До кінця року фактичний курс може збігтися з прогнозованим на рівні 42,10 гривні за долар.

За прогнозами, з наступного тижня курс долара та євро на міжбанківському ринку буде коливатися в таких валютних коридорах: від 40,70 до 41,70 гривні для долара і від 43,50 до 45,50 гривні для євро.

У той же час на готівковому ринку очікується, що долар буде торгуватися в діапазоні від 40,70 до 42 гривні, а євро — від 43,50 до 46,50 гривні. Згідно з Тарасом Лєсовим, до осені курси можуть зрости до 41–42 гривень за долар і 44–47 гривень за євро.

Джерело: 24 Канал.

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