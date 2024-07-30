Стало відомо, що зміниться для українців з 1 серпня та чи підвищать знову тарифи на світло.

Українцям в червні підвищили тариф на електроенергію. З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення зріс з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год і діятиме до кінця квітня 2025 року. Стало відомо, що зміниться для українців з 1 серпня та чи підвищать знову тарифи на світло.

Так, у серпні українські споживачі електроенергії можуть бути спокійні щодо можливого підвищення тарифів. В останньому місяці літа вартість цих послуг залишатиметься на попередньому рівні в Україні. Отже, у серпні 2024 року вартість електроенергії залишиться на рівні 4,32 грн за кіловат-годину.

Також з 1 жовтня по 1 березня для житлових будинків з електроопалювальними установками діятимуть такі тарифи: до споживання 2000 кВт на місяць тариф складатиме 2,64 грн за кіловат-годину, а за перевищення цього обсягу — 4,32 грн за кіловат-годину. З 1 травня до 30 вересня буде застосовуватись єдиний тариф у розмірі 4,32 грн за кіловат-годину на весь обсяг споживання.

Крім того варто знати про те, що у серпні 2024 року при наявності двозонного лічильника "нічний" тариф складатиме 2,16 грн за кіловат-годину. Встановивши двозонний лічильник, можна оплачувати електроенергію з 23:00 до 07:00 за половину стандартного тарифу.

Джерело: Новини.LIVE.

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