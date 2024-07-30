Весною відбулася планова індексація пенсій на рівень інфляції з урахування зростання зарплат - з тих пір середня пенсія зросла на 505 грн або на 9,6% до 5 743 грн - в серпні теж чекають зміни.

З 1 серпня не передбачається перерахунок чи індексація пенсій. Однак розмір виплат для окремих громадян все ж зміниться завдяки спеціальним надбавкам. Також запрацює новий пенсійний закон про стаж.

1.Збільшену пенсію в серпні завдяки разовій грошовій виплаті до Дня Незалежності України отримають ветерани війни, жертви нацистських переслідувань, а також громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

2. Через те, що ООН продовжила до кінця 2024 року виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, ці особи можуть теж розраховувати на додаткові гроші до пенсії в серпні.

3. У серпні 2024 року збільшать виплати пенсіонерам, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Компенсацію виплачують:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку - у розмірі до 300 грн,

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку - у розмірі до 456 грн,

особам, яким виповнилося 80 років і більше - у розмірі до 570 грн.

4. В червні вступив в силу Закон №3674 від 25 квітня 2024 року, що стосується обчислення стажу для осіб, які працювали за кордоном.

Основне нововведення полягає в тому, що тепер стаж, отриманий за кордоном, буде враховуватися при призначенні пенсії в Україні, навіть у випадках, коли пенсійна угода з відповідною країною не укладена.

Закордонний стаж буде зараховуватися лише тим особам, яким не вистачатиме загального стажу для виходу на пенсію і для визначення права на пенсію в Україні. Однак під час розрахунку розміру пенсії цей стаж не буде враховуватися.

5. Ще одне важливе положення нового закону стосується обов'язку пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном, проходити щорічну ідентифікацію до 31 грудня, навіть якщо вони не мають статусу військовополонених або осіб, які постраждали від дій російської федерації.

Особи, які мали статус військовополонених до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію через Ощадбанк, тепер повинні проходити ідентифікацію кожні пів року. Останній раз вони повинні були це зробити до 31 березня 2024 року. Тепер крайній термін для таких осіб — 30 вересня 2024 року.

Джерело: НаПенсії.

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