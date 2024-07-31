Місячний календар на серпень 2024 може допомогти спланувати найважливіші справи таким чином, щоб вони відбулися у найсприятливіші дні.

Місячний календар – це, як відомо, цииклічна зміна чотирьох фаз нічного світила. Багато хто вважає, що від Місяця залежать настрій людей, самопочуття, фінансове становище, події в особистому житті і навіть результат операцій, укладання договорів і нових починань.

Місячний календар, в тому числі на серпень 2024, використовують для того, щоб обрати найсприятливіші дні для посадки врожаю або його збирання, запланувати похід до перукаря або до стоматолога. За допомогою місячного календаря рибалки дізнаються про дні, коли риба буде краще клювати, а садівники та городники визначають, коли і які справи краще проводити на своїй ділянці.

Місячний календар на серпень 2024

Традиційно вважається сприятливим початок нових справ на зростаючому Місяці (I й II фази Місяця), але не в перші два дні після молодика, а завершення – на спадаючому Місяці. Вважається, що місяць, який переходить з однієї фази в іншу, суттєво впливає на людський організм, викликаючи критичне напруження.

Отже, фази Місяця в серпні 2024 року наступні:

Спадний Місяць: з 1 по 3 серпня і з 20 по 31 серпня

Молодик: 4 серпня

Зростальний Місяць: з 5 по 18 серпня

Повний Місяць: 19 серпня

Місячний календар на серпень 2024

Вважається, що Місяць в повні найсильніше впливає на людину і природні процеси. У такі дні можна відчувати прилив сил, ентузіазм, прилив бадьорості.

Місячний календар на серпень 2024 має багто сприятливих днів для всіх справ і починань.

Ними є 1, 7, 11, 14, 15, 21, 25, 25, 28 серпня.

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