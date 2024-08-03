Місячний календар на серпень 2024 підкаже, на які дні краще нічого серйозного не планувати і відкласти доленосні та важливі рішення.

Місячний календар на серпень 2024 містить несприятливі і сприятливі дати. Дати, на які можна планувати починання нових справ, візит до лікаря, підпис важливих документів, поїздки або навпаки, відкласти все і дочекатися більш вдалого дня.

Місяць має вплив на біоритми тварин і зростання рослин, припливи і відливи, на самопочуття і моральний стан людини, що зрештою позначається на події у житті і загалом на планеті.

Тому багато хто слідкує за фазами Місяця, звертає увагу на місячний календар.

Місячний календар на серпень 2024, несприятливі дні.

Так, що потрібно знати про Новий Місяць у серпні 2024, фазу, коли його екліптична довгота майже збігається із екліптичною довготою Сонця. Новий Місяць – це, коли Місяця не видно.

У серпні 2024 року новий Місяць припадає на 4 серпня о 14:13 за Києвом.

Що ж до Повного місяця у серпні 2024, то повня припадає на 19 серпня о 21:25 за Києвом. У цей період всі фізіологічні процеси організму досягають свого піку. Підвищується тиск рідин, зокрема крові, тому слід бути обережними людям з підвищеним кров'яним тиском.

Місячний календар на серпень 2024, несприятливі дні.

Також у повню найвищого рівня досягають енергія і активність, тому для людей, які схилні до тривожності і нервових захворювань це може стати кризовим періодом. Під час повного місяця люди можуть страждати безсонням.

Фази Місяця у серпні 2024 наступні:

1—3 серпня — спадний Місяць;

4 серпня — новий Місяць;

5—18 серпня — Місяць, що росте;

19 серпня — повний Місяць;

20—31 серпня — спадний Місяць.

Місячний календар у серпні, несприятливі дати:

Небезпечними і несприятливими для важливих у серпні справ вважаються дати: 4, 22 і 23 число. Крім того, не варто планувати щось важливе на 19 серпня. Краще справи, які матимуть вплив на подальше життя, відкласти на інший день.

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